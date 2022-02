Info-Date am Morgen: Mögliche Corona-Lockerungen - Scholz will Putin treffen

per Mail teilen

Obwohl die Inzidenzen hoch sind, wird die Diskussion über Lockerungen der Corona-Maßnahmen immer lauter. Justizminister Buschmann (FDP) hat in der ARD gesagt, dass man in Deutschland zumindest anfangen solle, über Lockerungsschritte zu diskutieren. In Dänemark, Norwegen und Frankreich wird schon gelockert.

Lange war Bundeskanzler Scholz (SPD) eher zurückhaltend, wenn es um die Ukraine-Krise ging. Jetzt hat er gestern im ZDF den Vorwurf zurückgewiesen, er bzw. Deutschland handele zu wenig in dem Konflikt. Er werde bald zu Gesprächen nach Moskau reisen. Die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze sei ernst.