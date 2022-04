Info-Date am Morgen: Ministerin Spiegel nennt Urlaub nach Ahr-Flut "Fehler"; Macron gewinnt Runde 1 der Wahl in Frankreich

per Mail teilen

Die ehemalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, hat es als Fehler bezeichnet, dass sie zehn Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr in Urlaub gefahren ist. Das hat die heutige Bundesfamilienministerin am Abend erklärt- und auch, dass sie sich aus Rücksicht auf ihre Familie für die Reise entschieden habe.

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich liegt Amtsinhaber Macron vorn. Er bekam 28,4 Prozent der Stimmen, seine rechtspopulistische Konkurrentin Le Pen 23,4 Prozent. Am 24. April gibt es eine Stichwahl.