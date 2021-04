In Ägypten ist es gelungen, das festgefahrene Container-Schiff auf dem Suez-Kanal freizulegen. Der Schiffs-Stau dort kann sich also jetzt auflösen. In Deutschland geht derweil die Diskussion um die Corona-Strategie um und nach Ostern weiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Sonntagabend im ARD-Fernsehen ihre Linie in der Corona-Pandemie bekräftigt. Sie sprach sich zum Beispiel dagegen aus, gute Test-Strategien für Lockerungen zu nutzen. Vielmehr sei es einzig sinnvoll, auf diesem Weg die Inzidenz-Zahl zu minimieren. Viele Menschen hätten noch nicht begriffen, dass mit der Mutante B 1.1.7 eine neue Pandemie-Situation entstanden sei. Sie plädiert deswegen auch für strenge Kontaktbeschränkungen. Das macht das Osterfest in diesem Jahr natürlich wieder kompliziert. Damit die Familie wenigstens virtuell zusammenkommen kann, hat SWR-Wirtschaftsredakteur und Digital-Experte Alexander Winkler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun ein paar Praxis-Tipps für den Video-Chat mit Eltern und Großeltern.