Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Menschen in Deutschland auf weitere harte Wochen der Knappheit beim Corona-Impfstoff eingeschworen. Bis zum Sommer sollen die Lieferungen allerdings deutlich anziehen. Deshalb soll nach Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) jeder Mensch in Deutschland bis Ende September ein Impfangebot erhalten. Während in Deutschland weiterhin keine Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Sicht sind, gehen einige EU-Länder einen anderen Weg. In Österreich dürfen ab 8. Februar alle Geschäfte wieder öffnen. Allerdings sind FFP2-Masken vorgeschrieben und die Zahl der Kunden wird begrenzt. In Madrid und im Großraum der spanischen Hauptstadt werden die Kontaktbeschränkungen gelockert.