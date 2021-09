Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht heute erneut die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz. Zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sie sich im Ortsteil Altenburg in Altenahr ein Bild von den Aufräumarbeiten machen. Extreme Starkregenfälle hatten verheerende Überschwemmungen an Flüssen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgelöst. Viele Gemeinden, insbesondere im Ahrtal, wurden verwüstet. Insgesamt starben etwa 180 Menschen.

Eine der größten Poplegenden, die schwedische Band Abba, lebt nach fast 40 Jahren wieder auf. Gestern Abend kündigten die Vier nicht nur ein Multimedia-Event an, sondern auch neue Songs und ein neues Album, das am 5. November erscheinen soll. Zwei Titel davon "I Still Have Faith in You" und "Don’t Shut Me Down" waren bereits kurz nach der Veröffentlichung online in den Streamingdiensten abrufbar. Das Virtual-Reality-Projekt "Abba Voyage" soll in London Premiere feiern. Das passende Musiktheater mit 3.000 Sitzplätzen wird derzeit noch gebaut. Virtuelle Abbilder von Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad sollen dann auf der Bühne singen und tanzen.