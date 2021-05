In der Corona-Pandemie sollen vollständig Geimpfte und von Covid-19 Genesene bundesweit schon bald mehr Rechte bekommen. Das Corona-Kabinett dürfte sich heute mit einem entsprechenden Entwurf von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) befassen. Vorgesehen für diese Personengruppen ist Einkaufen in allen Geschäften sowie ein Friseur- und Zoo-Besuch – alles ohne vorherigen Corona-Test. Auch die Ausgangsbeschränkungen sollen aufgehoben werden. Maskenpflicht und Abstandsregeln würden aber weiterhin gelten.

Thema abseits von Corona ist die DFB-Krise, die sich am Wochenende zugespitzt hat. In einer geheimen Abstimmung haben Landes- und Regionalverbände Präsident Fritz Keller das Vertrauen entzogen. Der 64-Jährige hat sich noch nicht geäußert. Keller, der sich mit seinem Nazi-Vergleich selbst massiv geschwächt hatte, wäre nach Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel der dritte DFB-Präsident nacheinander, der wegen Verfehlungen das Amt abgeben würde.