Mehrere Bundesländer verstärken den Druck, Geimpften mehr Rechte einzuräumen als Ungeimpften. "Das ist keine Ausgrenzung der Nicht-Geimpften, sondern eine Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Rechte der vollständig Geimpften", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im ZDF-Sommerinterview. Stadionbesuche und Übernachtungen in Hotels könnten bald nur noch für vollständig Geimpfte möglich sein. Auch Baden-Württemberg unterstützt diesen Kurs. Allerdings solle der Restaurantbesuch, der Zugang zu Kulturveranstaltungen oder die Teilnahme am Sport weiterhin mit einem negativen Testergebnis möglich sein, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Das Testen erfolge dann jedoch auf eigene Kosten.

Da die bundesweite 7-Tage-Inzidenz weiter ansteigt, gelten seit gestern verschärfte Kontrollen an den Grenzen. Wer nicht geimpft ist oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, muss einen negativen Test vorlegen, egal ob die Einreise per Flugzeug, Bahn oder Auto erfolgt. Die Polizei habe an der Grenze zur Schweiz die Fahrzeuge stichprobenartig überprüft, berichtet unsere Reporterin. Die meisten Insassen hätten die erforderlichen Dokumente sofort zur Hand gehabt.