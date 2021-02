Die NASA hat es geschafft: "Perseverance" ist gut auf dem Mars gelandet. Das Fahrzeug mit sechs Rädern und jeder Menge Messwerkzeugen ist in einem Krater gelandet, der früher vermutlich mal ein See war. Deswegen soll der Mars-Rover auch gezielt nach Spuren von Leben suchen – zum Beispiel Bakterien. Auf der Erde kämpfen wir weiter gegen das Corona-Virus. In Deutschland zeigt sich dabei: Die deutliche Mehrzahl der Menschen findet, es sei Zeit, endlich die Schulen wieder zu öffnen. Das ist das Ergebnis des Deutschlandtrends. Außerdem beantwortet die SWR-Umweltredaktion die Frage, warum eine Solaranlage mehr Rendite bringen kann als so ziemlich jedes Sparbuch auf der Bank.