Info-Date am Morgen: Machtmissbrauch bei "Bild"-Zeitung und Ende der "epidemischen Lage"?

Der Springer-Verlag hat sich vom Chef der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, getrennt. Grund sind Vorwürfe des Machtmissbrauchs. Reichelt soll seine Position im Unternehmen genutzt haben, um Frauen in seinem Umfeld in Beziehungen mit ihm zu drängen. Zunächst hatte das Magazin "Der Spiegel" darüber berichtet, nun folgte ein Artikel in der "New York Times", der offenbar zur Entlassung Reichelts geführt hat.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Ende der sogenannten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" im November in Aussicht gestellt. Sie ist Grundlage für die meisten Beschränkungen und Corona-Regeln in Deutschland. Für diesen Vorschlag bekommt Spahn Lob und Kritik. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigte sich überrascht angesichts der beständig hohen Fallzahlen und der stagnierenden Impfquote. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, begrüßte den Vorschlag.