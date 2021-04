Wer führt CDU und CSU in die Bundestagswahl im September? Auch eine erneute Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag gestern Abend brachte keine Klarheit. Aus Teilnehmerkreisen hieß es danach, deutlich mehr Parlamentarier hätten sich für CSU-Chef Markus Söder ausgesprochen. CDU-Chef Armin Laschet sagte nach der Fraktionssitzung: "Ich will, dass wir sehr schnell, sehr bald, möglichst in dieser Woche zu einer guten Entscheidung kommen."

In der Corona-Pandemie ist die 7-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut meldet heute einen Wert von 153,2. In dieser angespannten Situation kommt eine weitere Hiobsbotschaft. Die Impfkampagne gerät nach Aussage der niedergelassenen Ärzte ins Stocken. Grund sei, dass die Hausarztpraxen in den kommenden Wochen nur die Hälfte der zugesagten Dosen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer bekämen. "Der Impfstoff geht offensichtlich vorrangig an die Impfzentren", kritisiert Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in der Neuen Osnabrücker Zeitung.