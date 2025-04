Info-Date am Morgen: Leichnam von Papst Franziskus wird im Petersdom aufgebahrt ++ SAP steigert den Gewinn um fast 80%

per Mail teilen

Nach dem Tod von Papst Franziskus läuft im Vatikan eine Phase der Trauer. Ab 9:00 Uhr haben Gläubige die Möglichkeit, im Petersdom Abschied zu nehmen. Dort wird der Leichnam aufgebahrt bis zu den offiziellen Trauerfeierlichkeiten. Die Themen des Morgens:

Am Samstag um 10:00 wird der offizielle Trauergottesdienst für den verstorbenen Papst stattfinden, danach wird auf eigenen Wunsch nicht wie die meisten Päpste im Petersdom beigesetzt, sondern in der Basilika Sante Maria Maggiore. Neben vielen hochrangigen Politikern aus aller Welt werden in Rom insgesamt etwa 200.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Gewinnsteigerung für SAP

Der umfangreiche Stellenabbau beim Walldorfer Software-Unternehmen SAP im vergangenen Jahr wirkt sich in den Zahlen für das erste Quartal aus. Die Bilanz zeigt eine Gewinnsteigerung um fast 80% auf knapp 1,7 Milliarden Euro. SAP ist inzwischen der wertvollste Börsenkonzern Europas.