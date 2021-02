Kitabeschäftige und Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und Förderschulen rücken in der Impfreihenfolge nach oben. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Der Deutsche Lehrerverband lobt die Entscheidung. Die GEW fordert, dass auch Lehrer an anderen Schularten früher geimpft werden.

Die ersten Töne vom Mars hat der US-Rover von dort in der Nacht in Richtung Erde gefunkt. Zu hören sind unter anderem Windböen.

Die Musiker von Daft Punk waren neben ihrem Elektrosound unter anderem für ihre Weltraum-Outfits bekannt. Die sind jetzt Geschichte. Das Duo hat seine Trennung angekündigt.

Fasten kann eine gute Sache sein, wenn man es richtig macht. Werner Eckert aus der Umweltredaktion erklärt, welche Fehler man vermeiden sollte.

In Baden-Württemberg will das Kabinett die Teststrategie für Lehrkräfte und Erzieher beschließen. Zwei kostenlose Tests pro Woche sind geplant. Rheinland-Pfalz plant eine Hotspot-Strategie, damit die Grenzen trotz steigender Corona-Zahlen offen bleiben können. Und das wichtigste Thema in Berlin ist heute die Bilanz der so genannten "Wohnraumoffensive". Denn bezahlbarer Wohnraum wird in Deutschland immer mehr Mangelware.