Info-Date am Morgen: Laschet wohl Unions-Kanzlerkandidat

Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wird wohl der gemeinsame Kanzlerkandidat der Unionsparteien für die Bundestagswahl. Der CDU-Vorstand stimmte nach einer sechsstündigen Sitzung mit deutlicher Mehrheit für den Mann aus Aachen. Der Machtkampf zwischen ihm und dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder scheint damit entschieden. Der hatte im Vorfeld angekündigt, eine Entscheidung der CDU akzeptieren zu wollen.

Wer Geld bisher nur auf Sparbüchern oder unter dem Bett angelegt hat, weiß: vermehren wird sich das Geld dadurch nicht. Viele setzten deshalb auf die Börse als Anlagestrategie. Doch etlichen Menschen ist das auch zu unsicher. Die Alternative sind sogenannte ETF’s, also Fonds, die einfach eins zu eins einen Marktindex nachbilden und – wie Aktien – an der Börse gehandelt werden. Wie das geht, darüber haben wir mit dem Youtuber Saidi vom Geldratgeber "Finanztip" gesprochen.