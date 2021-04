Wer für die Union als Kanzlerkandidat antritt, ist weiter unklar. CDU-Chef Armin Laschet ist zuversichtlich, dass er eine Mehrheit im CDU-Präsidium hinter sich hat, das heute tagen wird. CSU-Chef Markus Söder hat seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt - aber nur, wenn die Schwesterpartei ihn wolle. Wir analysieren, wie CDU und CSU heute über das Thema Kanzlerkandidat beraten wollen. - Wer einen Termin für die Corona-Schutz-Impfung buchen will, steht derzeit oft vor einer unlösbaren Aufgabe. Es gibt schlichtweg kaum Termine. Das Online-Portal ist regelmäßig an seiner Belastungsgrenze. Abhilfe versprechen private Anbieter, die online für einige Bundesländer Übersichten zusammenstellen, in welchem Impfzentrum noch Termine buchbar sind. Das wird zum Beispiel auch für Baden-Württemberg angeboten. Was diese Agenturen taugen, klären wir mit unserem Wirtschaftsredakteur Tobias Frey.