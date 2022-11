Info-Date am Morgen: Kritik an Klimaaktivisten nach Flughafen-Aktion und BW-Innenminister Strobl will Gewalt gegen Frauen bekämpfen

Festkleben an Straßen oder in Museen – es gibt schon seit einiger Zeit Kritik an den Aktionen der Klimaaktivisten-Gruppe "Letzte Generation". Gestern haben Mitglieder der Gruppe den Berliner Hauptstadtflughafens BER fast zwei Stunden lahmgelegt. Politiker aus fast allen Parteien kritisieren das teils sehr scharf.

Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg mehr als 13.200 Fälle von Gewalt in der Partnerschaft registriert worden. Das sei eine traurige Realität teilte Baden-Württembergs Innenminister Strobl mit. Am Aktionstag gegen Gewalt an Frauen wirbt Strobl für das sogenannte Signal for Help.

Letzte Generation, Klimaschutz, Aktivisten, Innenpolitik, Politik, Kriminalität, Gewalt, Femizid, Signal for Help