per Mail teilen

Nach dem umstrittenen Urteil gegen den Kremlkritiker Alexej Nawalny wächst international der Druck auf Russland. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere Spitzenpolitiker forderten, den Oppositionellen sofort freizulassen. Nawalny war am Dienstag zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Zur Begründung hieß es, er habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen. In den USA steht beim Internet-Giganten Amazon ein Chefwechsel bevor. Im dritten Quartal will Jeff Bezos den Vorstandsvorsitz abgeben. Er hatte Amazon vor rund 27 Jahren gegründet. Neuer Chef soll Andy Jassy werden. Er ist im Moment Leiter des boomenden Cloud-Geschäfts.