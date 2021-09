Info-Date am Morgen: Kritik an Corona-Quarantäne-Regeln in Schulen und Sieg für DFB-Elf in WM-Qualifikation

Die deutschen Amtsärzte fordern bundesweit einheitliche Quarantäneregeln bei Corona-Infektionsfällen in Schulen. "Die Verunsicherung bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern durch die vielen unterschiedlichen Quarantäneregeln ist groß", sagt die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zum Teil gebe es nicht nur unterschiedliche Verfahren in den Ländern, sondern auch zwischen einzelnen Gesundheitsämtern. Die Gesundheitsminister der Länder wollen am heutigen Montag darüber beraten, ob es eigene Quarantäneregeln für Kinder geben soll.

Das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft lässt hoffen und hat die zuletzt oft enttäuschten Fans sicherlich ein bisschen versöhnt. In der WM-Qualifikation siegte die DFB-Elf gestern Abend in Stuttgart gegen Armenien mit 6:0. Bundestrainer Hansi Flick äußerte sich zufrieden. "Das ist jetzt erstmal der Maßstab", sagte Flick der Mannschaft nach dem Spiel in der Kabine. Ein Anfang sei gemacht, ein Prozess eingeleitet. "Wir haben einiges vor", so der Bundestrainer weiter. Das nächste WM-Qualifikationsspiel findet am Mittwoch, den 8. September in Reykjavik statt. Gegner ist Island.