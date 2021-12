Info-Date am Morgen: Kritik an Corona-Beschlüssen und Großer Zapfenstreich für Angela Merkel

Bund und Länder haben sich zu härteren Corona-Einschränkungen durchgerungen. Aber schon am Morgen nach der Entscheidung, zweifeln Mediziner daran, dass die Maßnahmen ausreichen. Der Präsident der

Intensivmediziner-Vereinigung Divi, Gernot Marx, plädiert im Redaktionsnetzwerk Deutschland für stärkere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte. Als Grund nannte er die neue Virusvariante Omikron, über die man noch nicht genug wisse. "Wir können nicht ausschließen, dass die Impfstoffe vermindert wirken."

Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt forderte in der Neuen Osnabrücker Zeitung bundesweit die 2G-Plus-Regel in Bars, Restaurants, für Sport und Kulturveranstaltungen in Innenräumen auch für Geimpfte und Genesene.

Wie angespannt die Corona-Lage bleibt, zeigt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz. Der Wert ist heute früh auf 442,1 gestiegen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist gestern Abend mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden. In ihrer Rede im Bendler-Block in Berlin rief sie dazu auf, die Demokratie gegen Hass, Gewalt und Falschinformation zu verteidigen. Überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet, Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet würden, müsse Widerspruch laut werden.