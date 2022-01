Info-Date am Morgen: Krankschreibung per Telefon weiter möglich und Corona-Sorgen bei Handball-EM

Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder haben sich mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einer Schaltkonferenz darauf geeinigt, die telefonische Krankschreibung bei Atemwegserkrankungen weiter zu ermöglichen. Durch die hohe Zahl von Covid-19-Patienten, die in der Omikron-Welle das Gesundheitssystem belasteten, sei diese Entlastung für die Arztpraxen notwendig, hieß es.

Corona-Sorgen gibt es auch für die deutschen Handballer bei der Europameisterschaft in Bratislava. Dort sind fünf weitere Spieler positiv – insgesamt sind es jetzt sieben – sodass die DHB-Auswahl durch Nachnominierungen verstärkt werden muss. Heute schon steht das nächste Spiel gegen Polen an, bei dem es zwar nicht mehr um den Einzug in die nächste Runde, aber um den Gruppensieg geht.