Info-Date am Morgen: Koalition streitet über Klimaschutzgesetz +++ Doppel-Sperrung der A8 am Wochenende

Klimaschutzgesetz: Grüne kritisieren Wissings Idee zu Fahrverboten

Das geplante Klimaschutzgesetz führt zu Unruhe in der Ampelkoalition. Die Grünen kritisieren Verkehrsminister Wissing. Der FDP-Politiker hat mit Fahrverboten an Wochenenden gedroht, um die Klimaziele zu erreichen. Das neue Klimaschutzgesetz gilt noch nicht, aber es sieht ein gemeinsames CO2-Einsparziel für alle Ministerien vor.

Arbeiten im Tunnel: Wichtige Autobahn in BW wird gesperrt

Die A8 wird am Wochenende gleich zweimal in Fahrtrichtung München gesperrt. Grund dafür sind laut der Autobahn GmbH Wartungsarbeiten in einem Tunnel. Die Sperrung heute Abend soll um 21:00 Uhr beginnen.