Info-Date am Morgen: Klima-Konferenz COP26 in Glasgow und Raketen-Start für Maurer verschoben

Die Weltklimakonferenz in Glasgow hat begonnen und zum Auftakt haben sich zahlreiche Staats- und Regierungsspitzen geäußert. Gastgeber ist der Premierminister des Vereinigten Königreichs, Boris Johnson. Er hat angemahnt, jetzt zu handeln, denn es sei nicht fünf, sondern eine Minute vor zwölf. Deutlich sachlicher war die nur noch geschäftsführend tätige Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie hat die Zusage erneuert, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen.

Eigentlich sollte der deutsche Astronaut Matthias Maurer schon am Montag vom US-Weltraum-Bahnhof Cape Canaveral zur Internationalen Raumstation ISS starten. Dann gab es erste Verzögerungen. Jetzt ist der Start ein weiteres Mal verschoben – diesmal auf Samstag. Grund ist ein Krankheitsfall, der dann hoffentlich am Wochenende ausgestanden ist – dann soll der 51 Jahre alte Saarländer mit drei weiteren NASA-Astronauten abheben und zahlreiche Experimente im All durchführen.