Info-Date am Morgen: Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in BW und RLP und Corona-Impfpflicht in den USA

In mehreren Bundesländern gibt es Pläne, die Lohnfortzahlung im Covid19-Krankheitsfall für nicht gegen das Coronavirus Geimpfte abzuschaffen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte der Süddeutschen Zeitung, wer sich nicht impfen lasse, obwohl keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprächen, habe aus seiner Sicht keinen Anspruch auf eine Erstattung des Verdienstausfalls. Es könne "nicht sein, dass die Gemeinschaft dafür zahlen muss". Im Südwesten ist die Abschaffung der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte, die an Covid19 erkranken, dem Zeitungsbericht zufolge schon beschlossen. In Baden-Württemberg soll die Regelung ab dem 15. September greifen, in Rheinland-Pfalz ab dem 1. Oktober.

In den USA setzt Präsident Joe Biden auf eine Impfpflicht, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Er kündigte verschärfte Vorgaben für die Angestellten des Bundes an. Gleiches solle für alle Auftragnehmer der US-Regierung gelten. Diese neuen Vorschriften zur Impfung beträfen damit fast 100 Millionen Beschäftigte des Gesundheitswesens und der Privatwirtschaft. Das entspricht etwa zwei Dritteln aller Beschäftigten in den USA.