Info-Date am Morgen: Keine Entspannung im Ukraine-Krieg - Baden-württembergisch-französische Kooperation

Sind es nur Lippenbekenntnisse? Die russische Seite hatte nach den Gesprächen in der Türkei mit der Ukraine angekündigt, die Truppenpräsenz zu reduzieren. Das seien aber nur Worte, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht. Das russische Militär rüste sich für weitere Angriffe in der Region Donbass. Unterdessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Dabei sei es auch darum gegangen, dass russische Gaslieferungen nach Deutschland in Euro, statt - wie von Russland zuletzt gefordert - in Rubel bezahlt werden könnten.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Grüne) reist heute mit einer Delegation seines Landeskabinetts nach Straßburg. Es geht um die deutsch-französische Zusammenarbeit. Durch die Corona-Pandemie seien Baden-Württemberg und die französische Region Grand-Est noch stärker zusammengewachsen, sagte Kretschmann vor der Reise. Er will unter anderem die Polizeistation in Kehl und die Universität in Straßburg besuchen.