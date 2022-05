Info-Date am Morgen: Kein flächendeckender Lockdown wegen Corona und vier ISS-Astronauten wieder auf der Erde

Die vierte Corona-Welle hat Deutschland voll im Griff. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg erneut kräftig an: Das Robert Koch-Institut gibt den Wert heute früh mit 213,7 an. Trotz der hohen Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus soll es nach dem Willen der zukünftigen Ampel-Koalition keinen neuen flächendeckenden Lockdown geben. Auch die Schulen sollen geöffnet bleiben. Der Gesetzentwurf sieht einen "Katalog von Schutzmaßnahmen" vor. Dazu gehören die Einführung der 3G-Regeln am Arbeitsplatz und die Rückkehr zu kostenlosen Bürgertests. Die Corona-Eindämmungsmaßnahmen sollen am Donnerstag im Bundestag beraten und am Donnerstag der kommenden Woche in einer Sondersitzung beschlossen werden.

Nach sechs Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind vier Astronauten zur Erde zurückgekehrt. Die Dragon-Raumkapsel des privaten Weltraumunternehmens SpaceX landete gestern Abend Ortszeit im Golf von Mexiko vor der Küste des US-Bundesstaates Florida. Die "Crew 2" verließ die Raumstation nun vor der geplanten Ankunft des deutschen Astronauten Matthias Maurer und drei weiterer Astronauten. Deren Flug ins All vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida musste mehrfach verschoben werden und ist jetzt für morgen Abend - ebenfalls Ortszeit - geplant.