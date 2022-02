Info-Date am Morgen: Italien im Finale der Fußball-EM und Anstieg der bundesweiten Corona-Inzidenz

Es war ein Fußball-Krimi im Wembley-Stadion bei der Fußball-Europameisterschaft. Am Ende war Italien die bessere Mannschaft und besiegte das Team aus Spanien nach Elfmeterschießen mit 5:3. Die tragische Figur in der spanischen Mannschaft war Álvaro Morata. Er traf zunächst zum Ausgleich gegen Italien - und scheiterte dann im Elfmeterschießen. Für das italienische Team war der Sieg gegen Spanien das 33. Spiel ohne Niederlage. Am Sonntag bestreitet Italien dann das Finale bei der EM – entweder gegen England oder Dänemark, die am Abend im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen.

In der Corona-Pandemie verzeichnet Deutschland die erste leichte Zunahme der 7-Tage-Inzidenz nach mehreren Wochen des Rückgangs. Dem Robert Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 985 neue Fälle gemeldet. Damit stieg der bundesweite Wert von 4,9 gestern auf heute 5,1. Vor allem die Delta-Variante verbreitet sich weiter. Die Gesundheitsminister der Bundesländer setzen deshalb auf mehr Impfungen und haben auf einer Videokonferenz einen Zeitplan für mögliche Auffrischungen gefordert.