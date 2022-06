Info-Date am Morgen: Inflationsangst - drohen Jahre der Knappheit? / Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner wurde deutlich: Es drohen vielleicht drei bis fünf Jahre der Knappheit, sagte er. Deshalb sei das prioritäre Ziel, die galoppierende Inflation zu stoppen. Er nannte dafür den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Import von Flüssiggas. Aber er sagte auch, dass es ja drei funktionsfähige Kernkraftwerke gebe. Deren Betreib läuft - politisch gewollt - aus. Doch die Diskussion um eine Verlängerung der Laufzeit ist in vollem Gange.

Schauspieler Bill Cosby ist in den USA wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Er muss 500.000 Dollar Schadenersatz zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich Cosby 1975 an der damals 16-jährigen Judy Huth vergangen hat. Der Vorfall soll sich in der Villa von "Playboy"-Gründer Hugh Hefner ereignet haben. Bill Cosby, der mit der Sitcom "Die Bill Cosby-Show" weltberühmt wurde, hat alle Vorwürfe bestritten.