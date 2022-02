Info-Date am Morgen: Impfregister-Projekt und Desinformation in Ukraine-Krise

In Deutschland wird seit längerem über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Um die Impfpflicht umzusetzen, fordern viele Experten ein Impfregister, in dem festgehalten wird, wer geimpft ist und wer nicht. Das Land Baden-Württemberg plant nach SWR-Informationen ein Pilotprojekt für ein digitales Impfregister.

Die USA gehen davon aus, dass Russland mit einem vorgetäuschten Angriff auf sein Staatsgebiet einen Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine liefern will. Laut Angaben aus dem Pentagon, habe der Kreml dafür auch ein Propaganda-Video geplant.