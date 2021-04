Während die Corona-Impfkampagne in Deutschland hinter ihrem gesteckten Ziel zurückbleibt, machen die USA weiter Tempo. Alle Erwachsenen sollen noch in diesem Monat einen Termin vereinbaren können. Vom 19. April an sei jeder Erwachsene in jedem Bundesstaat berechtigt, sich in die Schlange zu stellen, um eine Corona-Impfung zu bekommen, sagte Präsident Joe Biden. Die US-Regierung rechnet damit, bis Ende Mai genügend Impfstoff vorrätig zu haben.

In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund das Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City unglücklich mit 1:2 verloren. Trainer Edin Terzic gab nach dem Spiel den Mutmacher: "Wir haben den festen Glauben dazu gewonnen, dass wir in die nächste Runde einziehen können. Jetzt ist erst Halbzeit."