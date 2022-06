Info-Date am Morgen: Immer stärkere Angriffe auf die Ukraine – Russisches Militär greift offenbar Flüchtlinge an

Immer stärker werden die Angriffe des russischen Militärs auf Städte in der Ukraine - so berichten es Reporter aus dem Kriegsgebiet. In den Außenbezirken von Kiew und in Charkiw sollen auch zivile Gebäude bombardiert worden sein. Gerade die großen Städte stehen jetzt wohl im Visier des russischen Militärs.

Die russische Armee soll in der Ukraine flüchtende Zivilisten mit Granaten beschossen haben. Mehrere Quellen berichten über den Angriff in einem Vorort der Hauptstadt Kiew.

Der amerikanische Streamingdienst Netflix hat angekündigt, dass er sich wegen des Ukraine-Krieges einmal aus Russland zurückzieht und keine Kunden mehr annimmt. Bisherige Kunden könnten Netflix nur noch bis zur nächsten Monatsrechnung nutzen.