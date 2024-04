Info-Date am Morgen: Hoffnung auf Waffenruhe in Gaza +++ Alzey freut sich über US-Investition von Pharma-Konzern Lilly

Rund sechs Monate nach dem Überfall der Hamas auf Israel und dem Beginn des Kriegs in Gaza gibt es Hoffnung auf eine Waffenruhe. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Herrler

Waffenruhe in Gaza

In die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Hamas-Geiseln kommt wohl Bewegung - die Verhandlungsdelegationen diskutieren ein Abkommen. Bei den Gesprächen in Kairo gebe es "bedeutende Fortschritte", berichtete am Montag ein staatsnaher ägyptischer Fernsehsender unter Berufung auf einen ranghohen Vertreter Ägyptens. Israel plant vorerst weiter eine Offensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens.

Pharma-Konzern Lilly investiert in Alzey

Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, wenn heute der Spatenstich zu einem neuen Produktionsstandort des US-Pharmakonzerns Lilly erfolgt. Er soll 1.000 Arbeitsplätze für die Region Alzey bringen. Lilly ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt, gemessen am Börsenwert von mehr als einer halben Billion Dollar. Dass der Aktienkurs des US-Unternehmens binnen kürzester Zeit in die Höhe geschossen ist, liegt vor allem an einem Produkt, um das ein regelrechter Hype entstanden ist - eine "Abnehmspritze". Dafür hat Lilly von der US- Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für den amerikanischen Markt bekommen. Ein Medikament, mit dem die Hoffnung verbunden ist, damit Übergewicht in den Griff zu bekommen - Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen.