Die Verbandsgemeinde Altenahr in Rheinland-Pfalz bittet Bund und Land in einem offenen Brief eindringlich um mehr Hilfe in der Flutkatastrophe. In dem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) werden zehn Punkte genannt, die für den Wiederaufbau, eine Bewältigung der Katastrophe und eine Perspektive im Ahrtal wichtig seien. Kurzfristig brauche die Region etwa verlässliche Zusagen, wann Strom, Wasser, Abwasser und Heizung wieder funktionierten. Auch die Verkehrsinfrastruktur müsse rasch aufgebaut werden. Schulen und Kitas müssten ersetzt oder neugebaut werden. Langfristig brauche es Sicherheit gegen künftige Hochwasser, ein gutes Frühwarnsystem und funktionierenden Katastrophenschutz.

In Griechenland spitzt sich die Lage nach mehrtägigen Waldbränden zu. Mehr als 500 Feuerwehrleute versuchen Feuer im Parnes-Gebirge 30 Kilometer nordwestlich von Athen unter Kontrolle zu bringen. In der schlimmsten Hitzewelle seit über 30 Jahren wurden 81 einzelne Waldbrände gezählt. Bei Temperaturen über 40 Grad fachten Winde die Feuer immer wieder an. An manchen Stellen wurden mit über 46 Grad Temperaturrekorde gemessen. Häuser gingen in Flammen auf, vielfach wurden Evakuierungen angeordnet.