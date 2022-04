Info-Date am Morgen: Grundsicherung für ukrainische Flüchtlinge und Ursula von der Leyen auf dem Weg nach Kiew

per Mail teilen

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen ab dem 1. Juni die staatliche Grundsicherung erhalten. Das sind die gleichen Leistungen wie etwa für Hartz-IV-Empfänger. Darauf haben sich Bund und Länder nach zähen Verhandlungen geeinigt. Ukrainische Geflüchtete werden damit anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Für die Kriegsflüchtlinge hat das Vorteile: Sie erhalten höhere Leistungen und eine bessere Gesundheitsversorgung. Außerdem bekommen sie früher Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt und haben mit den Jobcentern eine zentrale Anlaufstelle für ihre Belange. Zusätzlich soll die Integration von Kindern gezielt gefördert werden, die 40 bis 50 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine ausmachen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit dem Zug von Südostpolen in die ukrainische Hauptstadt Kiew unterwegs. Dort will sie unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Von der Leyen ist die erste westliche Spitzenpolitikerin, die seit Bekanntwerden der Kriegsgräuel im Kiewer Vorort Butscha die Ukraine besucht. Sie wird von einer Delegation begleitet, der auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger und mehrere EU-Parlamentarier angehören.