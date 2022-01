Info-Date am Morgen: Grüne und FDP wollen beraten – Klöckner zieht sich vom CDU-Vorsitz in RLP zurück

Der Ball liegt erst mal bei den "kleinen" Parteien: Bündnis 90/Die Grünen und die FDP treffen sich laut "Spiegel" ab morgen, um Gemeinsamkeiten für eine Regierungsbildung mit der SPD oder der Union auszuloten. Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat dabei schon durchblicken lassen, dass er sich zunächst mal auf Gemeinsamkeiten konzentrieren will – beispielsweise die Digitalisierung, Bürgerrechte und Bildung.

Die CDU hat derweil vieles aufzuarbeiten. Es gibt inzwischen einige in der Partei, die die Kanzler-Ambitionen von Armin Laschet kritisieren und es gibt eine Frau, die schon persönliche Konsequenzen zieht: Julia Klöckner, die auch ihr Direktmandat verloren hat, zieht sich vom Vorsitz der CDU in Rheinland-Pfalz zurück. Sie begründet das mit einer Erneuerung der Partei – gleichzeitig betont sie, sie habe diesen Schritt schon länger in Absprache mit ihrer Familie geplant.