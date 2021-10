Info-Date am Morgen: Großbrand in Stuttgarter Busdepot – Zukunfts-Konferenz nach Hochwasser an der Ahr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Stuttgart: Eine Rauchsäule war gestern Abend über der ganzen Stadt zu sehen. Der Grund war ein Feuer im Busdepot der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Nach Informationen der Polizei sollen auf dem Betriebsgelände im Osten der Stadt über 20 Busse ausgebrannt sein. Sechs Personen wurden verletzt. Die Bevölkerung wurde gebeten, wegen möglicherweise giftiger Dämpfe Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar.

Zweieinhalb Monate nach dem Jahrhundert-Hochwasser an der Ahr ist man in Rheinland-Pfalz dabei, die Katastrophe aufzuarbeiten. Der Untersuchungsausschuss im Landtag nimmt seine Arbeit auf. Besprochen werden sollen dabei am Nachmittag unter anderem Formalitäten und der Umfang der anzufordernden Akten. Durch die Flut Mitte Juli verloren 133 Menschen ihr Leben. Gestern Abend wurde in Grafschaft nach vorn geschaut - auf der zweiten sogenannten Zukunftskonferenz. Eine neue Überschwemmungskarte soll beim Wiederaufbau Orientierung geben. Experten erwarten für die kommenden Jahre häufiger extreme Hochwasser.