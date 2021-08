"Für mich persönlich ist das mein Sommermärchen." Mit diesen Worten kommentierte Florian Wellbrock seine Goldmedaille im Freiwasser-Schwimmen. Im Zehn-Kilometer-Rennen bei den Olympischen Sommerspielen von Tokio bestimmte er vom Start an das Geschehen. Am Ende hatte der Doppel-Weltmeister gut 25 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Für den Deutschen Schwimm-Verband holte Florian Wellbrock die erste Goldmedaille seit 13 Jahren. Zuvor hatte er in Tokio über 1500 Meter Freistil bereits Bronze gewonnen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Einschränkungen für Nicht-Geimpfte vorgeschlagen, die ab dem Herbst greifen sollen. FDP und Linkspartei haben ein solches Vorgehen bereits abgelehnt, jetzt kommt auch Kritik vom sozialdemokratischen Koalitionspartner. Spahns Position sei nicht die der Bundesregierung, erklärt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in der Augsburger Allgemeinen. "Es liegen keine Pläne dieser Art auf dem Tisch." Auch mehrere SPD-geführte Landesregierung sind gegen solche Pläne. Bremens Regierender Bürgermeister Andreas Bovenschulte hält es für falsch und rechtlich unzulässig, Ungeimpfte vom öffentlichen Leben auszuschließen. Und Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sagt: "Wir müssen überzeugen."