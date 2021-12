Info-Date am Morgen: Gewalt bei Corona-Demos; mehr Tote nach Tornados in den USA

per Mail teilen

Die Bundesregierung prüft, wie die Verbreitung von Hass und Hetze über den Messenger-Dienst Telegram verhindert werden kann. Am Abend haben tausende Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert - teils unangemeldet, und viele waren ohne Masken und Abstand unterwegs. In einigen Städten wurden Polizisten verletzt.

Nach der Tornado-Serie in den USA ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Die Behörden bestätigten bisher mindestens 88 Todesfälle - allein 74 davon im Bundesstaat Kentucky.