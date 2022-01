Info-Date am Morgen: Gesundheitsminister wollen schnelle Impfpflicht und Mann bekommt Schweineherz

per Mail teilen

Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt weiter. Heute liegt sie bei 388 – nach 376 gestern. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sind sich einig: Die Impfpflicht muss so schnell wie möglich kommen.

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, ist gestorben.

US-Mediziner haben einem Mann das Herz eines gentechnisch veränderten Schweins transplantiert.

Deutschland wird dieses Jahr seine Klimaziele verfehlen. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck will gegensteuern.