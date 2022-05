Info-Date am Morgen: Geld und freie Tage für Kita-Personal und Frankfurt ist Europa-Pokal-Sieger

Für das Personal kommunaler Kitas und anderer sozialer Einrichtungen gibt es bald mehr Geld und die Wahl, ob es zwei zusätzliche freie Tage geben soll oder noch einen finanziellen Zuschlag. Darauf haben sich die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt – bis 2026 läuft nun der neue Tarifvertrag.

Frankfurt holt den zweiten internationalen Titel in der Vereinsgeschichte – nach Elfmeterschießen stand es 5:4 in Sevilla und es war klar, dass der Europa-Pokal nicht an die Rangers aus Glasgow sondern an die Eintracht aus Frankfurt geht. Der Club hat 42 Jahre auf diesen zweiten internationalen Titel gewartet.