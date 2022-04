Info-Date am Morgen: Gas weiter gegen Euro? - Welche Corona-Regeln gelten wo?

Klar ist, dass nichts klar ist. Zwar unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret, in dem steht, dass es russisches Gas nur noch gegen Rubel geben soll. Aber die Europäer könnten auch weiterhin in Euro zahlen. Die Währung könne dann bei der Gazprombank in Rubel getauscht werden. Wie das aber ablaufen soll und ob Deutschland und andere EU-Länder, die Energie aus Russland beziehen, das mitmachen, ist unklar. Genauso unklar ist, ob Russland den Gashahn von sich aus zudrehen könnte, sollten die Staaten sich nicht an russische Vorgaben halten.

Ab dem Wochenende gelten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg neue Corona-Regeln. Die meisten Einschränkungen fallen dann weg. So gibt es in beiden Bundesländern zum Beispiel im Einzelhandel keine Maskenpflicht mehr. In Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und im ÖPNV gilt sie aber weiter. Ab Sonntag müssen auch keine Impf- oder Testnachweise mehr vorgezeigt werden, wenn man ins Restaurant möchte. Grund ist, dass die Krankenhäuser trotz hoher Infektionszahlen nicht mehr stark belastet sind. Die Gesundheitsminister beider Länder appellieren aber, weiterhin freiwillig eine Maske zu tragen.