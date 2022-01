Info-Date am Morgen: Frankreich will Corona-Regeln lockern und Mainz sagt Straßenfasnacht ab

Frankreich lockert schrittweise die Corona-Beschränkungen ab Anfang Februar für Menschen, die vollständig gegen das Virus geimpft oder genesen sind. Das kündigte Premierminister Castex am Abend an. Ab dem 2. Februar fällt unter anderem die Maskenpflicht im Freien weg.

Dafür werden ab Montag nicht geimpfte Menschen von der Gastronomie, Sport- und Kulturveranstaltungen und dem Fernverkehr ausgeschlossen.

In Mainz wird es am Fastnachtswochenende wegen der Corona-Pandemie keine Straßenfastnacht geben. Das haben der Mainzer Carneval-Verein MCV und die Stadt am Abend beschlossen. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling sagte, in den momentanen Zeiten könne man nicht tausend Menschen auf einer Festmeile Fastnacht feiern lassen. Der MCV hatte ursprünglich geplant, am Fastnachtswochenende eine abgesperrte Festmeile für 10.000 Feiernde einzurichten.