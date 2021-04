Das Info-Date am Morgen heute mit den wichtigsten Informationen zu folgenden Themen: Frankreich geht erneut in einen landesweiten Lockdown mit Schulschließungen; in Brasilien sterben binnen 24 Stunden rund 4000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen; Produktionspanne verdirbt Millionen Impfstoff-Dosen von Johnson & Johnson; Fußball-Nationalmannschaft verliert Qualifikationsspiel gegen Nord-Mazedonien; Grüne entscheiden endgültig über Koalitionspläne in Baden-Württemberg; nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Mainz; Polizei rechnet mit schwierigen Einsätzen über Ostern und Tipps von einer Sterne-Köchin fürs Festtagsessen.