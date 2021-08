Vor allem in Griechenland, Italien und in der Türkei kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen die vielen Waldbrände. Insbesondere auf der griechischen Insel Euböa ist die Lage mittlerweile außer Kontrolle.

In Deutschland hat extremes Wetter nicht zu Waldbränden, sondern zu einer Flutkatastrophe geführt. Die CDU in Rheinland-Pfalz will daraus nun politische Konsequenzen ziehen. Nach SWR-Informationen fordert sie einen Untersuchungsausschuss.