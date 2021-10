Info-Date am Morgen: Flughafen Hahn arbeitet weiter und Diskussionen um Kontrollen an Ost-Grenze

Nach der Insolvenz des Flughafens Hahn im Hunsrück läuft der Flugbetrieb vorerst weiter. Das hat Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner bestätigt. Fluggäste mit speziellen Fragen sollten sich an ihre Fluggesellschaften wenden, so Plathner.

Die EU-Grenze zu Polen ist heute Thema im Bundeskabinett. Wegen der dort steigenden Zahl von Asylsuchenden und Migranten fordern Polizeigewerkschaften Grenzkontrollen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will darüber angesichts des nahenden Regierungswechsels nicht allein entscheiden und bindet das Kabinett ein. Möglich ist neben strikten Kontrollen auch eine verstärkte Schleierfahndung im Hinterland der unmittelbaren Grenzregion. Die Europäische Union führt die steigenden Migrationszahlen an den östlichen Grenzen auf eine Art staatliche Schleusertätigkeit des weißrussischen Machthabers Alexander Lukaschenko zurück.