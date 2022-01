Info-Date am Morgen: FDP zweifelt an Corona-Impf-Pflicht und Nordkorea provoziert weiter

per Mail teilen

In der Debatte um eine Impf-Pflicht geht es kontrovers weiter. Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Pflicht zur Dreifach-Impfung befürwortet, findet Stephan Thomae, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Omikron verändere "die Spielregeln". In der Süddeutschen Zeitung hat Thomae gesagt, es sei jetzt nicht an der Zeit, einfach nur irgendetwas zu tun und möglichst harte Maßnahmen zu beschließen, nur um Handlungsbereitschaft zu beweisen.

Nordkorea hat erneut einen Raketentest durchgeführt. Machthaber Kim Jong-Un hatte angekündigt, sich nicht von neuen US-Sanktionen einschüchtern zu lassen und dem jetzt offensichtlich Taten folgen lassen. Im Test soll erneut auch eine sogenannte "Hyperschall-Rakete" gewesen sein. Das Land verstößt mit solchen Tests gegen Auflagen des UN-Sicherheitsrates.