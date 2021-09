Info-Date am Morgen: Facebook löscht "Querdenker"-Konten - Frisch-fruchtige Weine aus dem Südwesten

Der Internetkonzern Facebook hat knapp 150 Konten und Gruppen der "Querdenken"-Bewegung gelöscht. Betroffen seien auch die Accounts von "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg aus Stuttgart. Die Aktion richtet sich gegen "Querdenker" auf Facebook selbst und Instagram. Nicht betroffen ist der Chatdienst WhatsApp, der ebenfalls zum Facebook-Konzern gehört. Facebook-Manager Gleicher warf den "Querdenkern" vor, in koordinierter Weise wiederholt gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook verstoßen haben.

Ein verregneter Sommer und ein warmer September. Das verspreche einen "guten Standardwein" aus dem Südwesten, sagt SWR-Weinexperte Werner Eckert. Zwar sei der Alkoholgehalt wegen des zu geringen Zuckeranteils nicht so hoch wie sonst, dafür dürften Fans frisch-fruchtiger Weine auf ihre Kosten kommen, meint Eckert. Die Ernte, so der Weinexperte, werde eher leicht unterdurchschnittlich ausfallen, da es kleinere Hagelschläge in Rheinland-Pfalz gab und Spätfröste in Baden-Württemberg. Die Preise könnten angesichts des knappen Angebots leicht steigen.