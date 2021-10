Info-Date am Morgen: Facebook-Konzern benennt sich um; Trinkwasser-Versorgung im Ahrtal repariert

Der Facebook-Mutterkonzern gibt sich einen neuen Namen und will künftig META heißen. Das hat das Unternehmen am Abend bekanntgegeben, der neue Name soll mit dem neuen Projekt „Metaverse“ zusammenhängen. Die Dienste Facebook, Instagram und Whatsapp sollen ihre Namen behalten.

Dreieinhalb Monate nach der Flutkatastrophe ist die Trinkwasserversorgung im Ahrtal wieder komplett hergestellt. Sie läuft jetzt wie vor dem Hochwasser überall über die örtlichen Wasserwerke. Das Rote Kreuz kann deswegen seine Notversorgung in Kürze einstellen.