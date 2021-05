per Mail teilen

Nachdem ein Kampfjet aus Belarus ein Ryanair-Flugzeug mit dem Regimegegner Protasewitsch an Bord zur Landung gezwungen hat, verhängt die EU Sanktionen gegen das Land. Flugzeuge aus Belarus dürfen nicht mehr im Luftraum der EU fliegen. Kanzlerin Merkel spricht von einer „Zwangslandung“ und fordert, Protasewitsch müsse freigelassen werden.

Am Pfingstwochenende haben sich trotz Corona Hunderte Jugendliche

Auf den Neckarwiesen in Heidelberg versammelt. Dabei kam es nach Polizeiangaben zu schweren Krawallen. Feierende bewarfen die Polizisten mit Flaschen und zerstörten Parkbänke, Tische und ein Corona-Testzelt.