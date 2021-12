Info-Date am Morgen: EU-Gipfel zu Russland und Corona; Untersuchungsausschuss zu Anschlag von Hanau

Beim EU-Gipfel war Sorge vor einem Krieg zu spüren, denn die Mitgliedsstaaten fürchten eine russische Invasion in der Ukraine. Für diesen Fall hat die EU Russland mit massiven Konsequenzen gedroht.

Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zum Anschlag von Hanau will heute wichtige Zeugen vernehmen. Ein zentraler Punkt ist die Überlastung des Hanauer Polizei-Notrufs in der Tatnacht.