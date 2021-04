Morgen, am Samstag, ist der Tag der Erneuerbaren Energien. Hintergrund ist, dass es am 26. April 1986 zur Reaktorkatastrophe im Atomkraftwerk im russischen Tschernobyl kam. Die Gemeinde Oederan in Sachsen hat acht Jahre später die Initiative ergriffen und Betreiber regenerativer Energieanlagen dazu aufgerufen, ihre Türen zu öffnen und der Bevölkerung zu zeigen, wie die Alternative zu nuklearer und fossiler Energie aussehen könnte. Mittlerweile ist es ein Aktionstag in ganz Deutschland geworden. Auch im Südwesten sehen wir inzwischen viele Photovoltaikanlagen auf Hausdächern und auch Windkraftanlagen. Doch wo stehen wir tatsächlich beim Ausbau Erneuerbarer Energien?