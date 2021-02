Die Polizei ermittelt in viele Richtungen rund um den Sprengsatz, die gestern drei Menschen im Verwaltungsgebäude von Lidl in Neckarsulm verletzt hat. Spürhunde konnten keine weiteren Bomben auf dem Gelände entdecken. Ob es einen Zusammenhang mit einem explodierten Paket in einem Getränkemarkt in der Nähe gibt, ist ebenfalls Gegenstand von aktuellen Ermittlungen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dagegen ist schon zu einem Urteil in Sachen Oster-Urlaub gekommen: Er hält ihn für nicht machbar, wenn wir einen Sommer erleben wollen, der die Freiheiten bringt, die wir aus dem letzten kennen. Diese Freiheiten soll uns auch das Tragen von Masken zurückbringen. Nicht immer halten sich Menschen daran, auch wenn sie etwa als Handwerker in der eigenen Wohnung arbeiten. Wie sich damit umgehen lässt, verrät ein Präventionsexperte von der Berufsgenossenschaft Bau.